Депутат Белик заявил, что США делают новые шаги для расшатывания стабильности

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, действия США в сфере вооружений отличаются непостоянством и двойными стандартами. Об этом сообщил RT.

Депутат подчеркнул, что власти США руководствуются русофобией во всех своих действиях.

«Вашингтон прибегает к новым и новым шагам для того, чтобы расшатать международную стабильность и посягнуть на безопасность России», — отметил Белик.

Он добавил, что невозможно говорить о каком-то диалоге о вооружении, пока этот разговор не будет включать интересы России и ее безопасность.

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