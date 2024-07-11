Депутат Белик заявил, что США делают новые шаги для расшатывания стабильности

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, действия США в сфере вооружений отличаются непостоянством и двойными стандартами. Об этом сообщил RT .

Депутат подчеркнул, что власти США руководствуются русофобией во всех своих действиях.

«Вашингтон прибегает к новым и новым шагам для того, чтобы расшатать международную стабильность и посягнуть на безопасность России», — отметил Белик.

Он добавил, что невозможно говорить о каком-то диалоге о вооружении, пока этот разговор не будет включать интересы России и ее безопасность.

