От украинского конфликта устали уже все, и это постоянно ощущается на разных уровнях. таким мнением с RT поделился член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, это имеют в виду и представители евродипломатии, говоря, что конфликт на Украине стал событием уже второго плана. Белик подчеркнул, что надежды коллективного запада сломить Россию с помощью противостояния с Украиной потерпели крах.

Теперь от былого запала осталась одна лишь усталость, о которой так или иначе все время говорят представители западного сообщества. Сейчас его внимание устремлено на Ближний Восток, фокус с Украины уже смещен, добавил депутат.