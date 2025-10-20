Грядущая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызывает тревогу у сторонников конфронтации. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT .

По его словам, потеря самостоятельности Украиной позволяет европейским политическим деятелям извлекать выгоду из сложившейся ситуации, используя страну как инструмент борьбы с Россией.

«В ЕС не заинтересованы в стабилизации обстановки и прекращении конфликта. Военными действиями и показательной помощью утопающей в хаосе Украине европейским политикам удобно завуалировать <...> внутренние кризисы», — заявил депутат.

Парламентарий также отметил, что европейские лидеры оправдывают такую политику необходимостью защиты от мифической опасности, якобы исходящей от РФ.