Депутат Белик указал на лицемерие Стармера в попытках занять место в геополитике

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал попытки британского премьера Кира Стармера занять место в мировой геополитике. Об этом сообщил RT .

По словам парламентария, политик продолжает вести антироссийскую риторику, при этом обращаясь к различным инсинуациям.

«Он пытается занять место в мировой геополитике, лицемерно заявляя о миротворческих коалициях, которые по сути своей <…> являются очередным инструментом против России», — отметил депутат.

Белик также обратил внимание на стремление Стармера присоединиться к фигуре американского президента Дональда Трампа. Такое желание проявляется в заявлениях о совместных договоренностях, пояснил спикер.