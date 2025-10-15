Депутат Белик отметил роль БРИКС в формировании нового мирового порядка

БРИКС активно влияет на создание нового мирового порядка, поддерживая баланс интересов и сил различных регионов планеты. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT .

Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что якобы все страны решили выйти из объединения из-за пошлин США.

«Разумеется, введение американских пошлин как инструмента давления негативно влияет на мировой порядок и приводит к напряжению в отношениях между странами БРИКС и Соединенными Штатами», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что коллективные усилия стран-участниц направлены на создание более сбалансированной и справедливой системы международных экономических отношений, которая не должна зависеть от введения пошлин.