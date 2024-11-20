Депутат Белик: откровенное желание эскалации со стороны США не может остаться без внимания России

Россия сосредоточена на достижении целей специальной военной операции, но ей есть чем ответить на провокации Запада, который демонстрирует открытое желание эскалации. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT .

Он отметил, что Джо Байден пытается в оставшиеся два месяца своего президентского срока максимально навредить избранному лидеру США Дональду Трампу, а также оказать медвежью услугу властям Украины.

«Позиции Киева, какие бы воинственные заявления ни делал Зеленский, это не улучшит — наоборот, вызовет соответствующую реакцию со стороны России», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Соединенные Штаты сняли запрет на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами по российским территориям.