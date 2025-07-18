Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул в беседе с RT негативные последствия антироссийской политики Европы.

Он отметил, что разрыв связей с Россией привел к экономическим убыткам, росту цен и проблемам в европейской экономике. По его мнению, европейские политики пытаются сохранить видимость устойчивости, игнорируя реальную ситуацию.

Белик также подчеркнул, что, вместо конструктивного подхода и взаимодействия, Европа предпочла экономическое давление на Россию. Он считает, что попытка оказывать давление на Россию оказалась контрпродуктивной, поскольку Европа в конечном счете страдает от собственных действий.