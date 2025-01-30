Депутат Белик назвал слова Шольца попыткой «вымарать историческую правду»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия была освобождена Соединенными Штатами. В беседе с RT свое мнение по этому поводу высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Депутат назвал слова политика вопиющим невежеством, усмотрев в них попытку «вымарать историческую правду».

«Сказанное Шольцем выглядит как демонстративное отрицание роли Советского Союза в победе над фашизмом, и цена этой победы — 27 миллионов жизней советских граждан», — отметил парламентарий.

Белик также добавил, что высказывание Шольца преследует цель услужить США. Однако заслугу советского народа в победе над фашизмом преуменьшить не получится, подчеркнул депутат.