Депутат Арефьев спрогнозировал скорое открытие границ РФ с Финляндией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предположил, что Финляндия вскоре откроет границу с Россией. Он аргументировал свою позицию экономическими проблемами европейской страны, сообщил News.ru .

По мнению депутата, финны не смогут выдержать ограничение границ более года.

«Финляндия будет вынуждена открыть границы с Россией. Я думаю, что больше года они не вытерпят. Я недавно смотрел их платежный баланс. Нет, больше года они не вытерпят», — заявил парламентарий.

Ранее глава финской таможни Сами Ракшит обратился к властям страны с призывом оперативно принять четкое и долговременное решение по поводу российско-финской границы. Он подчеркнул, что отсутствие определенности негативно влияет на экономику государства.