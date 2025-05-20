Депутат Арефьев спрогнозировал скорое открытие границ РФ с Финляндией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предположил, что Финляндия вскоре откроет границу с Россией. Он аргументировал свою позицию экономическими проблемами европейской страны, сообщил News.ru.
По мнению депутата, финны не смогут выдержать ограничение границ более года.
«Финляндия будет вынуждена открыть границы с Россией. Я думаю, что больше года они не вытерпят. Я недавно смотрел их платежный баланс. Нет, больше года они не вытерпят», — заявил парламентарий.
Ранее глава финской таможни Сами Ракшит обратился к властям страны с призывом оперативно принять четкое и долговременное решение по поводу российско-финской границы. Он подчеркнул, что отсутствие определенности негативно влияет на экономику государства.
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