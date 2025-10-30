Член СВОП Климов назвал заявление Трампа о ядерных испытаниях частью стратегии давления

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести новые ядерные испытания, вызвав беспокойство относительно угрозы для России. Однако член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов в разговоре с «Ридусом» оценил инициативу скорее как дипломатический маневр, направленный на усиление позиций Америки в переговорах с Китаем.