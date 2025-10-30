Член СВОП Климов назвал заявление Трампа о ядерных испытаниях частью стратегии давления
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести новые ядерные испытания, вызвав беспокойство относительно угрозы для России. Однако член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов в разговоре с «Ридусом» оценил инициативу скорее как дипломатический маневр, направленный на усиление позиций Америки в переговорах с Китаем.
По словам эксперта, реальная модернизация американских ядерных сил вызывает сомнения, поскольку многие заряды устаревают. Российские власти пристально следят за действиями США, сохраняя баланс сил благодаря современным средствам сдерживания.
Таким образом, заявление Трампа воспринимается, как попытка оказать давление на международные переговоры, нежели реальный повод для тревоги, подчеркнул Климов.