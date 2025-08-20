Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков прокомментировал сравнение ситуации на Украине с положением Финляндии в 1944 году, озвученное президентом страны Александром Стуббом. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Мягков напомнил, что до начала Великой Отечественной войны Финляндия придерживалась экспансионистской политики, известной как концепция «Великой Финляндии». Уже после революции 1917 года, в том числе и в ходе «Выборгской резни», страна претендовала на расширение границ.

«Мы предлагали финнам тогда, в 1939 году — давайте обменяемся территориями, вы отодвинете границу от Ленинграда, а мы вам дадим вдвое больше территорий Советской Карелии — финны отказались и устраивали постоянные провокации», — отметил эксперт.

По его словам, Украинская сторона, подобно Финляндии XX века, тоже провоцирует вооруженные столкновения. В конечном счете, подчеркнул ученый, финны потеряли территории.