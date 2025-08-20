Член РВИО Мягков сравнил провокации Зеленского с действиями Финляндии в 1944 году
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков прокомментировал сравнение ситуации на Украине с положением Финляндии в 1944 году, озвученное президентом страны Александром Стуббом. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Мягков напомнил, что до начала Великой Отечественной войны Финляндия придерживалась экспансионистской политики, известной как концепция «Великой Финляндии». Уже после революции 1917 года, в том числе и в ходе «Выборгской резни», страна претендовала на расширение границ.
«Мы предлагали финнам тогда, в 1939 году — давайте обменяемся территориями, вы отодвинете границу от Ленинграда, а мы вам дадим вдвое больше территорий Советской Карелии — финны отказались и устраивали постоянные провокации», — отметил эксперт.
По его словам, Украинская сторона, подобно Финляндии XX века, тоже провоцирует вооруженные столкновения. В конечном счете, подчеркнул ученый, финны потеряли территории.