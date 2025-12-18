Член ОП Рогов назвал маловероятным возвращение Залужного на должность главкома ВСУ

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов прокомментировал новости о падении авторитета главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщил « Ридус ».

Специалист рассмотрел шансы Валерия Залужного вновь занять соответствующую должность.

«Возвращение Валерия Залужного на должность главкома ВСУ маловероятно. Сегодня это расстрельная должность, и Залужный это прекрасно понимает», — отметил эксперт.

По его словам, Залужный собирается возглавить режим, который установится после ухода команды Владимира Зеленского. Сырского же изначально рассматривали как «человека-промокашку», добавил Рогов.