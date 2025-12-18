Член ОП Рогов назвал маловероятным возвращение Залужного на должность главкома ВСУ
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов прокомментировал новости о падении авторитета главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщил «Ридус».
Специалист рассмотрел шансы Валерия Залужного вновь занять соответствующую должность.
«Возвращение Валерия Залужного на должность главкома ВСУ маловероятно. Сегодня это расстрельная должность, и Залужный это прекрасно понимает», — отметил эксперт.
По его словам, Залужный собирается возглавить режим, который установится после ухода команды Владимира Зеленского. Сырского же изначально рассматривали как «человека-промокашку», добавил Рогов.