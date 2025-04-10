Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане достигло 218

Число погибших, найденных на месте обрушения ночного клуба Jet Set в Доминикане, возросло до 218. Об этом сообщило местное издание Diario Libre .

Спасатели уже не надеются найти под обломками выживших, поэтому правительство республики объявило о переходе к фазе извлечения тел.

Крыша обвалилась в ночь с 7 на 8 апреля, когда в клубе выступал известный в стране певец Рубби Перес. Менеджер музыканта сначала сообщил, что тот жив, но после тело певца извлекли из-под завалов.

По данным издания, в последние часы жизни артист пел, чтобы его нашли, но спасатели не успели добраться до него. Пересу было 69 лет.

Также среди погибших — губернатор провинции Монте-Кристи Нельси Крус и несколько других известных доминиканцев. Президент республики Луис Абинадер объявил трехдневный общенациональный траур.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования доминиканскому коллеге.