Четыре человека погибли во время ДТП в Техасе

NBC: в США в результате ДТП четыре человека погибли и еще 10 пострадали

Фото: РИА «Новости»

В городе Элмонд в штате Техас произошла смертельная авария с участием микроавтобуса. Фургон вылетел с шоссе, несколько раз перевернулся и из него выпали 13 человек. Четверо погибли, сообщил телеканал NBC News.

Авария случилась на шоссе 287. Департамент общественной безопасности Техаса сообщил, что водитель потерял управление, фургон съехал с дороги и несколько раз перевернулся.

В салоне находились 13 человек, которые не пристегнулись ремнями безопасности и выпали из фургона. Трое погибли на месте, включая водителя, четвертый умер в больнице. Двоих пассажиров госпитализировали в критическом состоянии, еще у семерых травмы не были критическими, а у одного пассажира была легкая.

«Пристегнутый ремень безопасности спасет вам жизнь. В этом случае только один человек был пристегнут ремнем безопасности и смог спастись, а затем был доставлен в больницу для принятия мер предосторожности», — сообщил представитель полицейского департамента Тони Де Ла Серда.

В Москве 24 августа легковое авто столкнулось с такси протаранило пивной ресторан на Тверской-Ямской улице. Один человек пострадал.

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