Четыре человека погибли и более ста пострадали в результате мощного тайфуна в Японии
В результате мощного тайфуна «Шань-Шань», который прошел в Японии 28 августа, погибли четыре человека и более 100 пострадали. Об этом сообщил телеканал NHK.
Как написал сайт телеканала «Звезда», два человека до сих пор числятся пропавшими без вести.
На данный момент на острове Кюсю около 120 тысяч домов остаются без света.
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