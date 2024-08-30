Четыре человека погибли и более ста пострадали в результате мощного тайфуна в Японии

В результате мощного тайфуна «Шань-Шань», который прошел в Японии 28 августа, погибли четыре человека и более 100 пострадали. Об этом сообщил телеканал NHK .

Как написал сайт телеканала «Звезда», два человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

На данный момент на острове Кюсю около 120 тысяч домов остаются без света.