Бывший американский военнослужащий Станислав Крапивник в беседе с изданием «Ридус» рассказал о возможном развитии событий в Венесуэле в случае вторжения США. Крапивник предположил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро может уйти в джунгли и организовать широкомасштабное партизанское сопротивление, если Соединенные Штаты решат свергнуть его режим.

По мнению Крапивника, США рассчитывают на осуществление военного переворота с последующим приходом к власти венесуэльской оппозиционерки Марии Корины Мачадо. В этом случае американские морпехи, дислоцированные возле побережья Венесуэлы, смогут захватить нефтяные месторождения и морские платформы, обеспечив контроль над ресурсами страны.

Однако Крапивник подчеркнул, что победа США не будет легкой победой. Мадуро, покинув столицу, может сформировать повстанческое движение, которое способно спровоцировать гражданскую войну. Возможно, в случае гибели Мадуро руководство партизанами возьмут на себя его соратники. Соседние государства, недовольные многолетним вмешательством США в дела региона, могут поддержать Мадуро и его сторонников.