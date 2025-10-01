«Было довольно близко». Трамп сказал победившей рак девочке, что она была на пороге смерти

Трамп сказал победившей рак девочке, что она была близка к смерти

В Белом доме победившие рак дети поблагодарили президента США Дональда Трампа за меры по борьбе с онкологическим заболеванием. Одной девочке американский лидер сказал, что она была близка к смерти.

Ребенка, который произнес небольшую речь в благодарность, Трамп похвалил и сказал, что «это было красиво». Одна из девочек поблагодарила президента после его объявления о вложениях в инициативы по борьбе с детской онкологией.

«Теперь хорошо себя чувствуешь. Было довольно близко», — сказал Трамп другой девочке, которую спросил о ее самочувствии.

Трамп во время выступления в шутку заметил, что рискует подхватить коронавирус, после того как глава минздрава Роберт Кеннеди — младший громко чихнул прямо за его спиной.