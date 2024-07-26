«Были удивлены». Выход Байдена из предвыборной гонки застал штаб Трампа врасплох

Axios: штаб Трампа удивился выходу Байдена из предвыборной гонки

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа удивился выходу действующего американского лидера Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщило издание Axios.

Некоторые республиканские инсайдеры предупреждали руководство кампании Трампа о том, что отказ Байдена от переизбрания реален. Когда президент США заявил о своем решении, у команды бывшего американского лидера было готово минимум три материала в отношении Байдена.

«Мы были удивлены скоростью, с которой они избавились от Джо Байдена… Я лично думал, что это произойдет на неделю позже», — заявил старший советник кампании Трампа Джейсон Миллер.

Теперь республиканцам придется срочно прорабатывать стратегию нападок на вице-президента США Камалу Харрис.

Американский политолог и аналитик Джон Кавулич заявил, что Байден слишком стар и немощен, чтобы еще четыре года быть президентом.

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