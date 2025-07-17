В британском парламенте во время специального заседания по украинскому вопросу у одного из депутатов часто звонил телефон. Этот шум вызвал недовольство у заместителя спикера. Кадры с заседания опубликовало видеоагентство Ruptly.

«Я хотела бы попросить всех, у кого может зазвонить телефон, соблюдать тишину, так как я слышу звонок уже в пятый раз», — заявила заместитель спикера.

В ответ некоторые депутаты начали оправдываться. Многие из них заявили, что у них телефоны отключены. В видеоагентстве иронично отметили, что этот вопрос стал «темой дня» на заседании парламента и был «всяко интереснее очередных поставок» вооружения.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что провокации украинских властей не смогли вывести из себя президента России Владимира Путина. Он сравнил российского лидера с бывшим премьер-министр Великобритании Уинстоном Черчиллем.