Британская пехота отрепетировала войну с Россией на уникальном полигоне

Великобритания организовала военные учения для подготовки к войне с Россией. Солдаты пехотного полка «Стрелки» отрепетировали боевые действия на единственном в стране полигоне, имитирующем деревню, сообщил Daily Mail .

Маневры прошли на уникальном объекте Коупхилл-Даун на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир. Его построили в 1987 году в виде баварской деревни, затем несколько раз расширяли. По легенде последних учений, российские военные укрылись в трех зданиях разрушенной бомбардировками городской застройки, и пехотинцам предстояло вступить с ними в ближний бой.

«Война с Россией была бы войной солдат против солдат. У них такое же оборудование, как у нас, аналогичная подготовка, но другие методы. Этот бой потенциально мог бы закончиться в местах, которые выглядят примерно так», — сказал командир роты D пятого батальона «Стрелков» Майк Линдгрен.

После тренировки британские солдаты отправились на полигон НАТО в Германии для подготовки к боевым действиям в Восточной Европе. Журналисты Channel 5 сняли документальный фильм «Взвод 24/7: Подготовка к войне» об этих учениях.

Ранее главред Business New Europe Бен Арис оценил объем военной промышленности России. По его оценкам, Европе потребуются годы на то, чтобы догнать соперника.