«Большие волшебные волны». Трамп заявил, что жизнь моряка привлекательнее работы президента

Президент США Дональд Трамп во время парада в честь ВМС в штате Вирджиния пошутил, что жизнь моряка кажется ему привлекательнее, чем работа президента. Мероприятие транслировали в прямом эфире Белого дома.

«Большие волшебные волны — ведь нет ничего в мире, что вы бы предпочли делать вместо этого. Мне нравится ваша жизнь больше моей, если честно. Ходить по этим волнам все время, вы такие счастливые», — заявил Трамп, выступая на параде.

Ранее Трамп назвал предложения Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений хорошей идеей. Российская сторона на год продлит выполнение пунктов соглашения