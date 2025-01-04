Более 500 животных погибли при пожаре в ТЦ в США

CBS News: в Далласе в зоомагазине сгорели более 500 животных

Сильный пожар вспыхнул в торговом центре в городе Даллас штата Техас. Погибло более 500 животных, сообщили в CBS News.

Возгорание тушили в торговом центре Plaza Latina Bazaar. Животные в зоомагазине отравились продуктами горения. По последним данным, пожарные не успели спасти 579 птиц и зверей.

«Больше всего погибло маленьких птиц, однако также были курицы, хомяки, две собаки и две кошки», — уточнили в сообщении.

Также пожарные реанимировали черепаху и щенка, живыми удалось вытащить из магазина кроликов, минипигов и морских свинок.

Ранее крупный пожар охватил секцию по продаже домашних питомцев на рынке Чатучак в Бангкоке. Жертвами ЧП стали тысячи питомцев. Общая площадь возгорания составила 1400 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП и потушили пожар за 30 минут. Причиной возгорания назвали короткое замыкание.