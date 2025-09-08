Более 300 мертвецов нашли под универмагом в британском городе

Во время раскопок под зданием бывшего универмага в Глостере британские археологи нашли 317 скелетов средневекового периода. Об этом сообщило издание Popular Mechanics .

Находку сделала организация Cotswold Archaeology на территории, где в настоящее время ведется строительство нового кампуса Университета Глостера. Кроме человеческих останков, исследователи нашли различные артефакты, в том числе фрагменты винной бутылки и табачную трубку.

«Глостер стал невероятно важным местом для нас. Каждый раз мы делаем здесь важные открытия», — восхитился глава проекта Клифф Бейтман.

Анализ зубов погребенных выяснил, что они употребляли в рацион пищу с высоким содержанием сахара. Археологи уже находили в этом районе 83 захоронения римского периода.

Все обнаруженные артефакты разместят в новом университетском кампусе. Человеческие останки останутся в закрытом от посторонних глаз хранилище.

Ранее во Франции нашли могилу с изуродованными останками времен неолита.