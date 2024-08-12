Более 30 человек стали жертвами наводнений из-за дождей в Индии

Мощные дожди спровоцировали наводнения в северных штатах Индии. Не обошлось без жертв, сообщила « Свободная пресса ».

Известно, что стихийное бедствие пришло в такие субъекты, как Раджастан, Химачал Прадеш, Юттар Прадеш и Пенджаб.

При затоплении территорий погибли более 30 человек. Кроме того, как минимум восемь считаются пропавшими без вести.