Более 30 человек стали жертвами наводнений из-за дождей в Индии

Мощные дожди спровоцировали наводнения в северных штатах Индии. Не обошлось без жертв, сообщила «Свободная пресса».

Известно, что стихийное бедствие пришло в такие субъекты, как Раджастан, Химачал Прадеш, Юттар Прадеш и Пенджаб.

При затоплении территорий погибли более 30 человек. Кроме того, как минимум восемь считаются пропавшими без вести.

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