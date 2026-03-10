«Боеприпасы на траве складываем»: чему России стоит поучиться у Ирана?
Военкор Сладков назвал подземные заводы Ирана уроком для России
Перенос Ираном всех ключевых военных производств глубоко под землю станет уроком для России. Такое мнение в телеграм-канале выразил военный корреспондент Александр Сладков.
«А вот теперь урок для нас — персы все прячут под землей. А мы боеприпасы миллионами на траве складываем. И все нефтяные коммуникации у нас, как пупы Земли», — написал он.
Сладков добавил, что необходимо строить подземные склады, военные городки, аэродромы и коммуникации.
«А что мы хотим, такие времена. И подземные „байкало-амурские магистрали“. И чем быстрее мы начнем это делать, тем лучше для нашей Родины», — подчеркнул журналист.
Поэтому в России необходимо возрождать строительные войска, добавил Сладков.
«Даже если мы победим в СВО буквально завтра, конфликт для нас не закончится. Включение в великую подземную стройку станет его обязательным продолжением», — заключил военкор.
Полковник в отставке Михаил Тимошенко отмечал, что удары США по подземным заводам Ирана были неэффективны из-за чрезвычайно жесткой горной породы.