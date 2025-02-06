Блогер Васильев заявил, что ждет от Трампа предложения Израилю стать 51-м штатом

Соединенные Штаты предполагают, что будут владеть сектором Газа, а Израиль будет выступать в роли посредника. Такое мнение высказал блогер Стас «Ай, как просто» (настоящее имя — Стас Васильев) в эфире радиостанции Sputnik .

Эксперт иронично отметил, что ждет от президента Дональда Трампа предложения Израилю стать 51-м штатом США, сектору Газа — 52-м.

«Палестинцы, арабы убирайтесь куда подальше, это теперь наша земля, теперь мы здесь будем всякое делать», — интерпретировал заявление Трампа блогер.

По его словам, геноцид на территории Газы уже произошел. Расследования МУС, добавил Васильев, ждать не приходится.