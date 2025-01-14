Блогер Стас Васильев: за пожарами в Калифорнии могут стоять люди

Ежегодно в России проводятся профилактические меры по предотвращению лесных пожаров летом. Однако существует проблема, когда пожары могут случайно или намеренно спровоцировать, сообщил в беседе с радио Sputnik блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев.

Васильев подчеркнул, что за лесными пожарами в Калифорнии стоят научные исследования и действия отдельных людей. Он заявил, что природные катастрофы, такие как лесные пожары, вполне предсказуемы благодаря научным достижениям, и следовательно, их можно предотвратить.

Блогер привел пример России, где ежегодно проводятся профилактические мероприятия для борьбы с летними лесными пожарами.

Проблема, по мнению Васильева, заключается только в людях, способных спровоцировать катастрофу.

Напомним, в результате пожаров в Калифорнии погибло не менее 24 человек, еще более десятка местных жителей считаются пропавшими без вести.