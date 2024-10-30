Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в заговоре и намерении организовать государственный переворот в стране. В эфире радиостанции Sputnik свое мнение по данному поводу высказал блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев.

Инфлюенсер сравнил Орбана с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Орбан — это такой Эрдоган здорового человека», — высказался блогер.

По его словам, Орбан не относится к числу пророссийских политиков. Но все же он имеет свои амбиции, которые не устраивают членов Евросоюза, заявил Васильев. Европа, считает блогер, хочет видеть в премьере безамбициозного деятеля, готового «утопить народ в бедности» ради подлости в отношении российских властей.