Блогер Петя Первый: немецким автобрендам стоит поторопиться, если они хотят вернуться в РФ

Производители автомобилей из ФРГ сами выстрелили себе в ногу, когда покинули российский рынок. Их продукцию в РФ покупали примерно на том же уровне, что и в Германии. Об этом заявил блогер Петя Первый в эфире радиостанции Sputnik .

Эксперт посоветовал немецким брендам, желающим вернуться в Россию, поторопиться. В противном случае немецкие иномарки могут быть вытеснены китайскими машинами, спрос на которые возрос среди россиян.

«Сейчас мы видим, что Дональд Трамп (избранный президент США — прим. ред.) сетует за то, чтобы производства переносились в США», — добавил блогер.

По мнению Пети Первого, немецкий автопром действительно может переехать в Соединенные Штаты.