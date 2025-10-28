Администрации американского президента Дональда Трампа следует воздействовать на украинского лидера Владимира Зеленского с помощью его правой руки — влиятельного главы президентского офиса Андрея Ермака. Об этом в The American Conservative написал обозреватель Эндрю Дэй.

Он объяснил, что серый кардинал Ермак отвергает любые разговоры об уступках России и саботирует мирный процесс. Если Белый дом действительно хочет завершить конфликт, ему придется приструнить Зеленского с помощью его главного помощника, отметил журналист.

«С момента начала конфликта в феврале 2022 года Ермак стал почти таким же влиятельным, как и президент Украины, если не более», — уточнил Дэй.

По его словам, помощник офиса президента республики контролирует поток информации о боевых действиях между киевским руководством и Западом. Также Ермак не дает министрам взять под контроль дипломатические каналы Украины, объяснил обозреватель.

Ранее Зеленский подтвердил, что командование ВСУ перебросило дополнительные силы в район Красноармейска. По его словам, город на сегодняшний день стал главной целью ВС России.