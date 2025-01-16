Белик назвал оптимистичным соглашение Украины и Великобритании на 100 лет

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT назвал оптимистичным рассуждения премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского. Таким образом он прокомментировал соглашение с расчетом на 100 лет.
Белик уверен, что Великобритания хочет использовать Украину в своих интересах против России.
«Подписание такого соглашения очередной раз подтверждает заинтересованность Запада, в частности Великобритании, в использовании Украины в качестве инструмента против России», — считает депутат.
Он не видит в подписании подобных соглашений каких-либо благополучий для Украины или ее граждан.
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