Белик назвал оптимистичным соглашение Украины и Великобритании на 100 лет

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT назвал оптимистичным рассуждения премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского. Таким образом он прокомментировал соглашение с расчетом на 100 лет.

Белик уверен, что Великобритания хочет использовать Украину в своих интересах против России.

«Подписание такого соглашения очередной раз подтверждает заинтересованность Запада, в частности Великобритании, в использовании Украины в качестве инструмента против России», — считает депутат.

Он не видит в подписании подобных соглашений каких-либо благополучий для Украины или ее граждан.