Барсуки стали препятствием для расширения склада боеприпасов в Нидерландах

В Нидерландах возникли сложности с реализацией проекта по увеличению площади хранилища вооружений в Стапхорсте. Причиной послужило обнаружение нор охраняемых барсуков на территории, отведенной под застройку. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на местную телерадиокомпанию RTV Oost.