Барсуки стали препятствием для расширения склада боеприпасов в Нидерландах

В Нидерландах возникли сложности с реализацией проекта по увеличению площади хранилища вооружений в Стапхорсте. Причиной послужило обнаружение нор охраняемых барсуков на территории, отведенной под застройку. Об этом сообщил сайт aif.ru со ссылкой на местную телерадиокомпанию RTV Oost.
По опубликованной информации, животные находятся под защитой, что делает невозможным продолжение работ без специального разрешения.
«Строительные работы в Стапхорсте затронут природную зону, где обитает охраняемая популяция барсуков», — отметили журналисты.
Разрушение или переселение их жилищ запрещено без соответствующего одобрения. Министерство обороны страны теперь вынуждено либо пересмотреть проект, либо получить разрешение на перемещение животных.
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