Балканист Лазович допустил отставку Кристиана Шмидта в январе-феврале 2026 года

Балканист и программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович дал прогноз по деятельности верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиана Шмидта. Об этом сообщили « Известия ».

Специалист допустил отставку политика в январе-феврале 2026 года.

«Но вместе с тем это, как сообщают в СМИ, не означает полного упразднения вот этого института, аппарата высокого представителя», — добавил аналитик.

По его мнению, преемником Шмидта может стать новый дипломатический назначенец. Лазович особо подчеркнул необходимость одобрения нового кандидата всеми членами совета, включая Россию и Китай.