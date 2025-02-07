Балканист Бондаренко: таких протестов в Сербии не было со времен Милошевича

Балканист и руководитель Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил в эфире радио « КП », что текущие протесты в Сербии являются самыми масштабными с момента правления экс-президента Слободана Милошевича.

По его словам, дело не столько в массовости этих акций, сколько в их институциональном характере. На улицы вышли представители разных профессиональных сообществ: адвокаты, профессора, студенты, почтальоны и другие, пояснил эксперт.

«То есть таких забастовок и протестов. Сербия последнюю четверть века не знала», — отметил Бондаренко.

Также он сообщил, что сербы привыкли к регулярной смене власти, поэтому 12-летнее правление одной партии воспринимается ими как нечто чрезмерное, добавил MK.Ru.