Украинская армия несет большие потери на запорожской направлении, как в технике, так и в живой силе. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Наша армия действует последовательно, выталкивая противника и занимая более выгодные рубежи», — сказал он.

Запорожская область — новый регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Область стала частью России в результате народного референдума в сентябре 2022 года. Украина его результаты не признала и продолжает обстреливать мирную территорию.

Под контролем России находится около 70% региона, областной центр город Запорожье находится под контролем ВСУ. Административным центром региона с марта 2023 года стал город Мелитополь.

Ранее лес загорелся на подъездной дороге к Энергодару после обстрела ВСУ около въезда в Энергодар.