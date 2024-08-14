Байдену в Германии задали вопрос о Путине

Дотком задал Байдену вопрос о Путине и конфликте на Украине

Основатель популярных файлообменников Mega и Megaupload, немецко-финский предприниматель Ким Дотком задал вопрос президенту США Джо Байдену насчет его высказываний о российском коллеге Владимире Путине и ситуации на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X .

«Как? Что? Байден же говорил, что Путин уже проиграл!» — напомнил Дотком на странице.

Таким образом бизнесмен ответил на публикацию издания The New York Times под заголовком «Победа у Путина в руках».

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявлял, что причиной украинского конфликта стала личная глупость Байдена. Он вспомнил, что Байден допускал вероятное членство Украины в НАТО.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн не исключил, что США пойдут на применение ядерного оружия, чтобы не допустить поражения Украины в противостоянии с Россией.