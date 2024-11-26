Сегодня 09:20 Байден украл булочку на приеме для сотрудников береговой охраны США Байден украл с общего подноса булку на мероприятии в честь Дня благодарения 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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Джо Байден

Американский лидер Джо Байден на празднике в честь Дня благодарения, организованном для сотрудников береговой охраны США, украл булку с общего подноса. Шалость президента попала на видео. Ролик разлетелся по Telegram-каналам. Опубликовал его в том числе и журналист Владимир Соловьев.

На кадрах видно, как Байден быстро схватил хлеб и спрятал под стол. А через несколько секунд быстро положил булку в рот. О камерах политик не знал, поэтому очень удивился, когда попал в объектив.

В США уже давно переживают из-за состояния нынешнего президента. Как отметил американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа страна осталась фактически без нормального руководства, ведь нынешний глава государства не вызывает у американцев ничего, кроме тревоги.