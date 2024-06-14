Байден поставил на место журналиста во время пресс-конференции с Зеленским

DM: Байден на пресс-конференции с Зеленским отчитал журналиста за вопрос о Газе

Президент США Джо Байден отчитал журналиста Bloomberg за неуместный вопрос о Газе на пресс-конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии. Об этом написало издание Daily Mail .

Репортер задал вопрос о зашедшем в тупик соглашении о прекращении огня в Газе, на что Байден призвал его «играть по правилам».

«Я здесь, чтобы поговорить о критической ситуации на Украине. Вы спрашиваете меня о другом», — отметил американский президент и пообещал ответить на вопрос журналиста позднее.

Байден на пресс-конференции рассказывал о подписанном соглашении о безопасности между США и Украиной. Документ ни к чему не обязывает Штаты и может быть отозван следующим главой Белого дома.