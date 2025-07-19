Автомобиль влетел в толпу на бульваре Санта-Моника в Лос-Анджелесе

Влетевший в толпу автомобиль в Лос-Анджелесе ранил не менее 20 человек

Неизвестный автомобиль вылетел на тротуар бульвара Санта-Моника в Лос-Анджелесе и протаранил толпу. Травмы различной степени тяжести получили не менее 20 человек. Об этом со ссылкой на пожарный департамент города сообщила газета The Sun .

По данным ведомства, авария произошла около 02:00 по местному времени в районе стадиона «Вермонт». На место выехали все экстренные службы города для оказания помощи пострадавшим.

До пяти человек, предварительно, находятся в критическом состоянии, еще 10 пострадавших — в тяжелом.

В пожарном департаменте добавили, что сейчас занимаются координацией и транспортировкой пострадавших в ближайшие больницы.

По словам очевидцев, перед наездом машины на толпу начались беспорядки и стрельба. Косвенно эту информацию подтвердили в полиции города. Там пояснили, что в службу 911 поступил звонок о выстрелах во время массовой драки около стадиона «Вермонт».

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