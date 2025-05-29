Автоконцерн Skoda отказался возвращаться в Россию

Производитель автомобилей Skoda Auto (Чехия) не планирует возвращать производство в Россию. Такое заявление сделала пресс-секретарь компании по корпоративным коммуникациям Ивана Поволна в беседе с Autonews, сообщило ИА НСН.
По словам представителя Skoda, концерн придерживается европейских санкций, поэтому любые деловые контакты с российскими компаниями и восстановление бизнеса невозможны.
Поволна также напомнила, что решение покинуть российский рынок обусловлено чрезвычайными проблемами в деловой среде и затруднениями в логистике.
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