Автоконцерн Skoda отказался возвращаться в Россию

Производитель автомобилей Skoda Auto (Чехия) не планирует возвращать производство в Россию. Такое заявление сделала пресс-секретарь компании по корпоративным коммуникациям Ивана Поволна в беседе с Autonews, сообщило ИА НСН .

По словам представителя Skoda, концерн придерживается европейских санкций, поэтому любые деловые контакты с российскими компаниями и восстановление бизнеса невозможны.

Поволна также напомнила, что решение покинуть российский рынок обусловлено чрезвычайными проблемами в деловой среде и затруднениями в логистике.