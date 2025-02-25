Автоэксперт Мосеев: KIA и Hyudai не составит большого труда вернуться в Россию

Бывший президент Российского объединения автомобильных дилеров Олег Мосеев высказался о перспективах возвращения южнокорейских брендов KIA и Hyundai на российский авторынок. Об этом сообщил aif.ru .

По мнению эксперта, данным компаниям будет несложно возобновить свою деятельность в России благодаря сохранению связей с дилерами и поддержке гарантийных обязательств.

Хотя бренды временно приостановили продажи, пояснил Мосеев, они продолжали взаимодействовать с российскими партнерами и участвовали в ремонте автомобилей по гарантии. По его прогнозам, как только политическая ситуация улучшится, KIA и Hyundai смогут оперативно вернуться на рынок.