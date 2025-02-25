Автоэксперт Мосеев: KIA и Hyudai не составит большого труда вернуться в Россию

Бывший президент Российского объединения автомобильных дилеров Олег Мосеев высказался о перспективах возвращения южнокорейских брендов KIA и Hyundai на российский авторынок. Об этом сообщил aif.ru.
По мнению эксперта, данным компаниям будет несложно возобновить свою деятельность в России благодаря сохранению связей с дилерами и поддержке гарантийных обязательств.
Хотя бренды временно приостановили продажи, пояснил Мосеев, они продолжали взаимодействовать с российскими партнерами и участвовали в ремонте автомобилей по гарантии. По его прогнозам, как только политическая ситуация улучшится, KIA и Hyundai смогут оперативно вернуться на рынок.
В Петербурге третьеклассник тяжело ранил старшего брата ножом
Спортсмены из Лыткарина выиграли первенство области по ушу
Министр ЖКХ Подмосковья провел личный прием жителей
Вэнс раскритиковал некоторых американцев за проукраинскую позицию
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта
Житель Мытищ выбросил в мусорку дорогую иномарку, которую хотел подарить жене
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте