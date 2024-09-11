Автоэксперт Кадаков: зарубежные автоконцерны задумаются о возвращении в РФ, «когда все помирятся»

Иностранные автоконцерны потеряли приличные деньги после ухода с российского рынка. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, организации задумаются о возвращении в РФ, «когда все помирятся».

«Кто-то на совете директоров какой-то компании должен встать и сказать: „Давайте мы вернемся в Россию“. Его кто-то должен поддержать и принять решение, вложить деньги», — высказался специалист.

Примерно через год-полтора с того момента, предположил эксперт, такие бренды, как Hyundai и Kia, вновь представят свою продукцию в России. Производство смогут возобновить через три-пять лет.