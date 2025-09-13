Австралийский завод по производству СПГ продлил срок эксплуатации до 2070 года

Самый старый и крупнейший австралийский завод по производству сжиженного природного газа «Северо-Западный шельф» (North West Shelf) продлил свою работу до 2070 года. Об этом сообщил oilcapital.ru со ссылкой на Bloomberg.

Оператор предприятия, компания Woodside Energy, добивалась одобрения проекта семь лет, преодолевая сопротивление экологических активистов. Первоначальное разрешение на функционирование заканчивалось в 2030 году.

Министерство окружающей среды Австралии одобрило предложение продлить работу проекта North West Shelf в Западно-Австралийском регионе еще на 40 лет. При этом Woodside согласилась принять на себя выполнение 48 обязательных условий, направленных на минимизацию воздействия производственной деятельности на уникальную пещерную живопись местного населения.