Asahi: Япония и НАТО создадут каналы для передачи конфиденциальной информации

Япония и НАТО создадут выделенную линию связи для обмена конфиденциальной информацией. Это позволит укрепить сотрудничество в сфере безопасности, сообщил сайт Asahi.

Обмен информацией коснется кибербезопасности и космических технологий. Сейчас страны Североатлантического альянса обмениваются между собой секретными данными через защищенную сеть.

При этом Россия отказалась от японской сделки по Курилам в целях национальной безопасности, сообщил сайт kp.ru.

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