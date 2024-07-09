Asahi: Япония и НАТО создадут каналы для передачи конфиденциальной информации
Япония и НАТО создадут выделенную линию связи для обмена конфиденциальной информацией. Это позволит укрепить сотрудничество в сфере безопасности, сообщил сайт Asahi.
Обмен информацией коснется кибербезопасности и космических технологий. Сейчас страны Североатлантического альянса обмениваются между собой секретными данными через защищенную сеть.
При этом Россия отказалась от японской сделки по Курилам в целях национальной безопасности, сообщил сайт kp.ru.
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