AP: температура воздуха на планете продолжает бить рекорды 13 месяцев подряд

Агентство Associated Press со ссылкой на исследование Европейской климатической службы сообщило, что температура воздуха на планете продолжает бить рекорды 13 месяцев подряд.

По данным специалистов, температура на земном шаре в июне составляла в среднем 62 градуса по Фаренгейту (16,66 градуса по Цельсию). Как рассказали в Европейской климатической службе, это на 1,2 градуса (0,67 Градуса по Цельсию) выше среднего показателя за этот месяц за 30 лет.

Кроме того, этим летом был установлен рекорд по температуре в июне, написал сайт kp.ru.

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