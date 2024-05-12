Антиправительственный митинг в Тель-Авиве разогнали водометами | 360°

Мир 12 мая 2024, 10:15 Антиправительственный митинг в Тель-Авиве разогнали водометами Полиция в Тель-Авиве применила водометы, чтобы разогнать демонстрантов Ilia Yefimovich / Global Look Press

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Израильские полицейские применили водометы и конницу, чтобы разогнать демонстрантов на митинге против правительства, который проходил 11 мая в Тель-Авиве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Акцию протеста заранее согласовали с правоохранителями. Однако после ее окончания сотни митингующих двинулись по центральному шоссе и попытались блокировать движение транспорта.

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Конная полиция остановила толпу. Но отдельные активисты прорвались, против них применили водомет. Акция сопровождалась столкновениями с силовиками. Полицейские задержали несколько человек.

В числе задержанных оказались родственники взятых в плен членами радикального движения ХАМАС. Митингующие требовали вернуть оставшихся в заложниках у ХАМАС людей.

Ранее Израиль и ХАМАС приостановили переговоры из-за атак ЦАХАЛ города Рафах.