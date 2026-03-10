Андрей Медведев сравнил главу Пентагона с киевскими пропагандистами

Американский министр войны Пит Хегсет явно многому научился у украинских пропагандистов. Об этом заявил корреспондент ИС «Вести» Андрей Медведев.

Он прокомментировал высказывание главы Пентагона о том, что Иран якобы сам себя обстреливает.

«Явно у киевских пропагандистов уроки брали. Стиль „сами себя обстреляли“», — отметил Медведев.

Ранее Хегсет анонсировал самые масштабные авиаудары по Ирану за всю военную операцию. По его словам, Белый дом не отступит, пока окончательно не победит Исламскую Республику.

Глава Пентагона рассказал, что США направят на Ближний Восток наибольшее количество бомбардировщиков и истребителей, а разведданные станут еще точнее. Главной целью армии станет иранская оборонная и ракетная промышленность, а также флот. В отличие от США, возможности Ирана по пускам ракет заметно снизились, добавил Хегсет.