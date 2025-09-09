Аналитик Жанвье предположил, что Макрон пойдет на все, чтобы остаться у власти

Президент Франции Эммануэль Макрон пойдет на все, чтобы сохранить свой пост. Таким мнением поделился политический обозреватель Клод Жанвье в разговоре с сайтом RT .

Специалист подчеркнул, что согласно положениям Конституции Франции ее литер не имеет права баллотироваться на третий срок. Однако председателем Конституционного совета страны является давний приятель Макрона Ришар Ферран, поэтому ожидать можно всего что угодно, заключил Жанвье.