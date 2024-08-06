Аналитик Волхонский: беспорядки в Бангладеш могут быть связаны с тем, что в обществе накопилась усталость

Причиной возникших в Бангладеш беспорядков может быть то, что в обществе накопилась некая усталость. Выборы в стране в этом году были безальтернативными, поскольку оппозиция их бойкотировала, рассказал RT доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Борис Волхонский.
Эксперт заметил, что прогнозировать дальнейший ход событий в стране достаточно сложно.
«Скорее всего, будут назначены досрочные выборы. Но здесь тоже большой вопрос — кто на этих выборах победит», — добавил он.
Волхонский предположил, что главной оппозиционной партии придется баллотироваться с радикальными исламистами.