Аналитик Волхонский: беспорядки в Бангладеш могут быть связаны с тем, что в обществе накопилась усталость

Причиной возникших в Бангладеш беспорядков может быть то, что в обществе накопилась некая усталость. Выборы в стране в этом году были безальтернативными, поскольку оппозиция их бойкотировала, рассказал RT доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Борис Волхонский.