Аналитик Топорнин объяснил недовольство стран ЕС решением Урсулы фон дер Ляйен

Директор Центра европейской информации и доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин объяснил, почему решения Урсулы фон дер Ляйен вызвали недовольство в странах Европейского союза. Об этом написал RT .

На его взгляд, эта проблема возникла из-за того, что Урсула фон дер Ляйен подписала соглашение со странами Меркосур, государствами Латинской Америки, о формировании фактически единого таможенного пространства. Против этого соглашения изначально выступила Франция. Президент Эммануэль Макрон обоснованно считал, что данное соглашение создаст неравные условия для европейских фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции, особенно для французских.

Топорнин отметил, что сельскохозяйственная продукция из стран Латинской Америки конкурентоспособна благодаря своей дешевизне, качеству и благоприятным условиям для выращивания. Соответственно, если такая продукция начнет поступать на рынок ЕС, потребители, естественно, выберут более доступную продукцию.

При этом он подчеркнул, что торговая политика входит в сферу компетенции учреждений ЕС. Таким образом, Урсула фон дер Ляйен, будучи главой Еврокомиссии, обладала полномочиями для подписания данного соглашения.